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Деле Алли: Тоттенхэм плохо выступал перед паузой. Надо улучшить показатели

Англия
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Хавбек "шпор" поделился ожиданиями от рестарта АПЛ

Деле Алли: Тоттенхэм плохо выступал перед паузой. Надо улучшить показатели
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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мыслями насчет возобновления АПЛ.

"Мы взволнованы. Перерыв стал неожиданностью и прервал сезон на середине.

"Тоттенхэм" выступал не слишком хорошо перед паузой, и нам это известно.

Но мы вернулись на тренировки с чувством голода, и мы хотим улучшить ситуацию", – рассказал Деле Алли.

Напомним, чемпионат Англии выходит из паузы 17-го июня.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Деле Алли
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Источник:
Goal.com
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