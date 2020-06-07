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Деле Алли: Тоттенхэм плохо выступал перед паузой. Надо улучшить показатели
Хавбек "шпор" поделился ожиданиями от рестарта АПЛ
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мыслями насчет возобновления АПЛ.
"Мы взволнованы. Перерыв стал неожиданностью и прервал сезон на середине.
"Тоттенхэм" выступал не слишком хорошо перед паузой, и нам это известно.
Но мы вернулись на тренировки с чувством голода, и мы хотим улучшить ситуацию", – рассказал Деле Алли.
Напомним, чемпионат Англии выходит из паузы 17-го июня.
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Источник:Goal.com
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