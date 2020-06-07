Деле Алли: Тоттенхэм плохо выступал перед паузой. Надо улучшить показатели

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мыслями насчет возобновления АПЛ.

"Мы взволнованы. Перерыв стал неожиданностью и прервал сезон на середине.

"Тоттенхэм" выступал не слишком хорошо перед паузой, и нам это известно.

Но мы вернулись на тренировки с чувством голода, и мы хотим улучшить ситуацию", – рассказал Деле Алли.