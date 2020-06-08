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"Непросто говорить тренеру, что его тренировки – дерьмо". Уэйн Руни – про вес капитанской повязки в Англии

Англия
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"Непросто говорить тренеру, что его тренировки – дерьмо". Уэйн Руни – про вес капитанской повязки в Англии
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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, который сейчас работает играющим тренером в "Дерби", поделился информацией про непростую работу капитанов команд в Англии. Цитирует Руни Goal.com.

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"Если игроки недовольны, то они часто идут к капитану, а он в итоге жалуется тренеру. Это может привести к трудным беседам. В одном клубе меня попросили пойти и сказать менеджеру, что его тренировки были недостаточно хорошими. Это непросто: "Извините, тренер. Ребята думают, что ваши тренировки – дерьмо". Капитан представляет игроков на собраниях по благотворительной и коммерческой деятельности команды, ведет диалог с профессиональной ассоциацией футболистов Англии".

"Быть капитаном сборной – это привилегия, но задачи отличаются от тех, что есть в клубе. Ты не играешь с этими футболистами каждый день, но несешь ответственность за то, чтобы поприветствовать новых игроков и помочь им освоиться в команде. Я всегда старался в течение дня регулярно находиться в столовой, чтобы быть рядом с новичками".

"Нужно общаться со СМИ, сталкиваться с ведущими журналистами страны – не все из них думают, что ты достоин быть капитаном. Некоторые пресс-конференции бывают очень жесткими".

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В статье: Англия Уэйн Руни
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Источник:
Goal.com

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