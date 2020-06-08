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Гиггз: От ван Гала я узнал о разных схемах игры

Англия
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Райан рад, что ему удалось поработать с голландским специалистом

Гиггз: От ван Гала я узнал о разных схемах игры
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал о влиянии бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гала на его тренерскую карьеру.

В период с 2014 по 2016 валлиец работал ассистентом голландского специалиста.

"Я провел два года, участвуя в собраниях, беря на себя ответственность. Поэтому я так тепло отзываюсь о ван Гале, ведь это был мой первый опыт тренерской работы.

Во время игровой карьеры ты не разбираешься в подготовке. Ты не знаешь, что тренер видит на видео. Игрокам показывают ролики по 7-8 минут, но тренеры просматривают часы видео.

От ван Гала я из первых рук узнал о разных схемах игры, понял, почему применяют разные системы, узнал о причинах того или иного решения. Это был очень хороший опыт", – высказался Гиггз в клубном подкасте "МЮ".

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В статье: Райан Гиггз Луи Ван Гал
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