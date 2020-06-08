Лейпциг не будет выкупать Анхелиньо

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо, который находится в аренде в "РБ Лейпциг" вернется в Англию.

По информации Мanchester Еvening News, 23-летний испанский игрок в конце сезона вернется в "Манчестер Сити". Немецкий клуб не планирует выкупать Анхелиньо за 25 млн фунтов.

В текущем сезоне Бундеслиги Анхелиньо в составе "Лейпцига" провел 9 матчей и забил 1 мяч.