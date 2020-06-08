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Лейпциг не будет выкупать Анхелиньо
Игрок вернется в состав горожан
Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо, который находится в аренде в "РБ Лейпциг" вернется в Англию.
По информации Мanchester Еvening News, 23-летний испанский игрок в конце сезона вернется в "Манчестер Сити". Немецкий клуб не планирует выкупать Анхелиньо за 25 млн фунтов.
В текущем сезоне Бундеслиги Анхелиньо в составе "Лейпцига" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
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