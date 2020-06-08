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Экс-защитник Челси: Кулибали смог бы заиграть на Стэмфорд Бридж

Англия
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Сенегалец усилил бы любой топ клуб

Экс-защитник Челси: Кулибали смог бы заиграть на Стэмфорд Бридж
UA-Футбол
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Франк Лебеф, который провел несколько неплохих сезонов в "Челси", советует своему бывшему клубу обратить внимание на Калиду Кулибали.

"Я бы не советовал ему переходить в "МЮ". Мне кажется, что сейчас это не тот клуб, с которым можно выиграть серьезный трофей.

У "Ливерпуля" есть лидер в лице Ван Дейка, у "ПСЖ" - Маркиньос. "Челси" тоже бы пригодился такой футболист. У них есть неплохие игроки, но Кулибали - совсем другой уровень. Мне кажется, что он заиграл бы на "Стэмфорд Бридж", - цитирует француза Goal.

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Отметим, что трансферная стоимость Калиду - 100 миллионов.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Франк Лебеф
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