Экс-защитник Челси: Кулибали смог бы заиграть на Стэмфорд Бридж

Франк Лебеф, который провел несколько неплохих сезонов в "Челси", советует своему бывшему клубу обратить внимание на Калиду Кулибали.

"Я бы не советовал ему переходить в "МЮ". Мне кажется, что сейчас это не тот клуб, с которым можно выиграть серьезный трофей.

У "Ливерпуля" есть лидер в лице Ван Дейка, у "ПСЖ" - Маркиньос. "Челси" тоже бы пригодился такой футболист. У них есть неплохие игроки, но Кулибали - совсем другой уровень. Мне кажется, что он заиграл бы на "Стэмфорд Бридж", - цитирует француза Goal.

Отметим, что трансферная стоимость Калиду - 100 миллионов.