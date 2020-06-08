Челси объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником

Лондонский "Челси" продлил контракт с Фаустино Анхорином. Об этом сообщает пресс-слуба клуба.

Новый контракт расчитан на пять сезонов и закончится летом 2025-го года. В текущем сезоне Тино играет за молодежную команду (11 матчей, 7 голов), но уже успел дебютировать за взрослую команду.

Congratulations, Tino! — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 8, 2020

Также отметим, что несколько недель назад лондонцы подписали новые сделки с игроками основной обоймы.