Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником
С прицелом на будущее
Лондонский "Челси" продлил контракт с Фаустино Анхорином. Об этом сообщает пресс-слуба клуба.
Новый контракт расчитан на пять сезонов и закончится летом 2025-го года. В текущем сезоне Тино играет за молодежную команду (11 матчей, 7 голов), но уже успел дебютировать за взрослую команду.
Congratulations, Tino!— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 8, 2020
Также отметим, что несколько недель назад лондонцы подписали новые сделки с игроками основной обоймы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...