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Челси объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником

Англия
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С прицелом на будущее

Челси объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" продлил контракт с Фаустино Анхорином. Об этом сообщает пресс-слуба клуба.

Новый контракт расчитан на пять сезонов и закончится летом 2025-го года. В текущем сезоне Тино играет за молодежную команду (11 матчей, 7 голов), но уже успел дебютировать за взрослую команду.

Также отметим, что несколько недель назад лондонцы подписали новые сделки с игроками основной обоймы.

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В статье: Челси (Лондон) Фаустино Анхорин
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