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МЮ может заплатить 70 миллионов за форварда Фиорентины
Туринскому клубу это не понравится
Федерико Кьеза уже несколько сезонов показывает игру отличного уровня. Многие эксперты уверены, что он перерос уровень "Фиорентины".
Помочь форварду может "Манчестер Юнайтед". По данным Gazzetta dello Sport, руководство клуба заинтересовано в футболисте, на трансфер которого может быть выделено 70 миллионов евро.
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Отметим, что давно в услугах игрока заинтересован "Ювентус".
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