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"Он лучший после Ван Дейка". Гюндоган советует Ман Сити подписать турецкого защитника
Игрок действительно очень стремительно прогрессирует
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что игрок "Лестера" Чаглар Сеюнджю сможет вписаться в команду Гвардиолы.
"Я согласен с теми, кто хвалит Чаглара. В текущем сезоне он показывает лучший футбол в лиге после Ван Дейка. Первый турецкий игрок, которого сейчас все знают - это именно он.
Я не знал его раньше, до того как встретил на поле. Он хороший футболист. Чаглар показывает хороший футбол и имеет характер. Он именно тот игрок, которого я бы хотел видеть в "Ман Сити", - приводит слова Гюндогана Fanatik.
В текущем сезона цена на футболиста выросла в два с половиной раза - он оценивается в 32 миллиона евро.