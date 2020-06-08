"Он лучший после Ван Дейка". Гюндоган советует Ман Сити подписать турецкого защитника

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что игрок "Лестера" Чаглар Сеюнджю сможет вписаться в команду Гвардиолы.

"Я согласен с теми, кто хвалит Чаглара. В текущем сезоне он показывает лучший футбол в лиге после Ван Дейка. Первый турецкий игрок, которого сейчас все знают - это именно он.

Я не знал его раньше, до того как встретил на поле. Он хороший футболист. Чаглар показывает хороший футбол и имеет характер. Он именно тот игрок, которого я бы хотел видеть в "Ман Сити", - приводит слова Гюндогана Fanatik.

В текущем сезона цена на футболиста выросла в два с половиной раза - он оценивается в 32 миллиона евро.