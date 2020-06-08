  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Он лучший после Ван Дейка". Гюндоган советует Ман Сити подписать турецкого защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он лучший после Ван Дейка". Гюндоган советует Ман Сити подписать турецкого защитника

Англия
(1 голосов)

Игрок действительно очень стремительно прогрессирует

"Он лучший после Ван Дейка". Гюндоган советует Ман Сити подписать турецкого защитника
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что игрок "Лестера" Чаглар Сеюнджю сможет вписаться в команду Гвардиолы.

"Я согласен с теми, кто хвалит Чаглара. В текущем сезоне он показывает лучший футбол в лиге после Ван Дейка. Первый турецкий игрок, которого сейчас все знают - это именно он.

Я не знал его раньше, до того как встретил на поле. Он хороший футболист. Чаглар показывает хороший футбол и имеет характер. Он именно тот игрок, которого я бы хотел видеть в "Ман Сити", - приводит слова Гюндогана Fanatik.

В текущем сезона цена на футболиста выросла в два с половиной раза - он оценивается в 32 миллиона евро.

Читайте такжеЛестер продаст одного ключевого игрока летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити "Лестер Сити" Чаглар Сеюнджю
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...