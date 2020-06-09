Футбольная ассоциация Англии желает провести трансферное окно с августа по октябрь

На данный момент трансферное окно в Англии должно открыться 18 июня. По информации Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии хочет перенести возможность осуществлять покупки на август.

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Как сообщает источник, английские футбольные чиновники желают, чтобы клубы имели возможность приобретать игроков до октября. В FA консультируются с другими европейскими ассоциациями – пока склоняются к дедлайну 2 октября.

Французская федерация футбола (FFF) открыла внутреннее трансферное окно в понедельник, так как их первенства были досрочно завершены. Тем не менее, им импонирует предложение англичан. Федерация футбола Италии (FIGC) уже подтвердила, что их окно пройдет с 1 сентября по 5 октября.