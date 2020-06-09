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"Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же". Сульшер – о трансферной политике МЮ
Интересные сравнения норвежца
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, по каким критериям подбирает игроков в команду. Цитирует тренера "красных дьяволов" ESPN.
"Когда я был футболистом, то ощущал себя профессионалом и пользовался шансом играть в "Манчестер Юнайтед". Я не смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы понимал, что отдал не все силы за своих партнеров по команде и тренера коллектива".
"Я ищу эти же качества в новых футболистах, в воспитанниках молодежной команды. Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же. Создание команды отображает мои взгляды и стандарты".
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