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"Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же". Сульшер – о трансферной политике МЮ

Англия
(1 голосов)

Интересные сравнения норвежца

"Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же". Сульшер – о трансферной политике МЮ
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, по каким критериям подбирает игроков в команду. Цитирует тренера "красных дьяволов" ESPN.

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"Когда я был футболистом, то ощущал себя профессионалом и пользовался шансом играть в "Манчестер Юнайтед". Я не смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы понимал, что отдал не все силы за своих партнеров по команде и тренера коллектива".

"Я ищу эти же качества в новых футболистах, в воспитанниках молодежной команды. Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же. Создание команды отображает мои взгляды и стандарты".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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cavo79
09.06.2020 в 14:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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