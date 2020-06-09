"Одно гнилое яблоко в корзине сделает другие такими же". Сульшер – о трансферной политике МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, по каким критериям подбирает игроков в команду. Цитирует тренера "красных дьяволов" ESPN.

"Когда я был футболистом, то ощущал себя профессионалом и пользовался шансом играть в "Манчестер Юнайтед". Я не смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы понимал, что отдал не все силы за своих партнеров по команде и тренера коллектива".