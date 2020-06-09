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Манчестер Юнайтед попытается приобрести полузащитника Реала

Англия
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Но сделать это манкунианцы по сниженой цене

Манчестер Юнайтед попытается приобрести полузащитника Реала
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике мадридского "Реала" Хамесе Родригесе. "Сливочные" не против продать 28-летнего колумбийца, но они не хотят идти на большие уступки при обсуждении сделки, сообщает Marca.

Одной из проблем для потенциального трансфера является также большая зарплата Хамеса. В такой ситуации "красные дьяволы" просят "Реал" о скидке.

Другими заинтересованными в хавбеке клубами являются ливерпульский "Эвертон" и мадридский "Атлетико". У Родригеса сложились хорошие отношения с наставником "ирисок" Карло Анчелотти, но футболиста также привлекает возможность работать под руководством главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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