Англия
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Ливерпуль подписал новый контракт с Лалланой
Игрок останется в стане мерсисайдцев до конца текущего сезона
Мерсисайдцы продлили соглашение с полузащитником Адамом Лалланой.
Как информирует клубная пресс-служба, с 32-летним игроком заключен договор до завершения текущего сезона 2019/2020.
Напомним, рестарт сезона в английской Премьер-лиге ожидается 17 июня проведением двух отложенных матчей 28 тура. На 19-21 число запланировано проведение поединков 30 игрового дня.
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