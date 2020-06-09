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Ливерпуль подписал новый контракт с Лалланой

Англия
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Игрок останется в стане мерсисайдцев до конца текущего сезона

Ливерпуль подписал новый контракт с Лалланой
Новина українською

Мерсисайдцы продлили соглашение с полузащитником Адамом Лалланой.

Как информирует клубная пресс-служба, с 32-летним игроком заключен договор до завершения текущего сезона 2019/2020.

Напомним, рестарт сезона в английской Премьер-лиге ожидается 17 июня проведением двух отложенных матчей 28 тура. На 19-21 число запланировано проведение поединков 30 игрового дня.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана
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