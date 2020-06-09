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Челси попытается приобрести Хавертца этим летом

Англия
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Абрамович готов выделить Лэмпарду внушительную сумму на подписания новых игроков

Челси попытается приобрести Хавертца этим летом
Новина українською

Полузащитник "Байера" Кай Хаверц может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, леверкузенцы не получили официального предложения по 20-летнему немцу, но есть информация, что "Реал" и "Бавария" уже провели переговоры. В то же время владелец "Челси" Роман Абрамович готов оказать Фрэнку Лэмпарду значительную поддержку этим летом.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за "Байер" 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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