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Учитель приехал к ученику: Хуан Лильо вошел в тренерский штаб Гвардиолы

Англия
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Испанский тандем вновь будет работать вместе

Учитель приехал к ученику: Хуан Лильо вошел в тренерский штаб Гвардиолы
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Хосеп Гвардиола наконец-то нашел нового ассистента. В декабре месяце Микель Артета отправился в "Арсенал" на пост главного тренера.

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"Манчестер Сити" официально объявил, что в тренерский штаб команды вошел Хуан Мануэль Лильо. Он очень хорошо знаком с Гвардиолой.

Свой последний сезон в качестве игрока Пеп провел в мексиканском "Дорадосе", которым как раз руководил Лильо. Более того, Гвардиола несколько раз отмечал вклад Хуана в его тренерские наработки, называя того своим учителем.

Лильо тренировал многие клубы, но наибольшего успеха добился в качестве ассистента Сампаоли. Они привели сборную Чили к триумфу на кубке Америки.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Хуан Лильо
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