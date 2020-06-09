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Учитель приехал к ученику: Хуан Лильо вошел в тренерский штаб Гвардиолы
Испанский тандем вновь будет работать вместе
Хосеп Гвардиола наконец-то нашел нового ассистента. В декабре месяце Микель Артета отправился в "Арсенал" на пост главного тренера.
"Манчестер Сити" официально объявил, что в тренерский штаб команды вошел Хуан Мануэль Лильо. Он очень хорошо знаком с Гвардиолой.
Свой последний сезон в качестве игрока Пеп провел в мексиканском "Дорадосе", которым как раз руководил Лильо. Более того, Гвардиола несколько раз отмечал вклад Хуана в его тренерские наработки, называя того своим учителем.
We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach — Manchester City (@ManCity) June 9, 2020
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Лильо тренировал многие клубы, но наибольшего успеха добился в качестве ассистента Сампаоли. Они привели сборную Чили к триумфу на кубке Америки.