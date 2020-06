Учитель приехал к ученику: Хуан Лильо вошел в тренерский штаб Гвардиолы

Хосеп Гвардиола наконец-то нашел нового ассистента. В декабре месяце Микель Артета отправился в "Арсенал" на пост главного тренера.

"Манчестер Сити" официально объявил, что в тренерский штаб команды вошел Хуан Мануэль Лильо. Он очень хорошо знаком с Гвардиолой.

Свой последний сезон в качестве игрока Пеп провел в мексиканском "Дорадосе", которым как раз руководил Лильо. Более того, Гвардиола несколько раз отмечал вклад Хуана в его тренерские наработки, называя того своим учителем.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach ⁣

