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Спарринг между МЮ и Сток Сити отменили за несколько минут. Причина – коронавирус у главного тренера

Англия
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Не у Оле

Спарринг между МЮ и Сток Сити отменили за несколько минут. Причина – коронавирус у главного тренера
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Товарищеский поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити", который должен был состояться вчера, 9 июня, отменили за несколько минут до начала, так как у менеджера "гончаров" Майкла О'Нила нашли COVID-19 – об этом сообщают Goal.com, Sky Sports и ESPN.

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Встреча должна была пройти на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Хозяева уже вышли на предматчевую разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о позитивном тесте у О'Нила. Сообщается, что игроки "Юнайтед" не успели пересечься ни с кем из "Сток Сити".

Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня. "Манчестер Юнайтед" набрал в 29 турах чемпионата Англии 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Сток Сити" выступает в Чемпионшипе.

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В статье: Майкл О'Нил Манчестер Юнайтед Сток Сити коронавирус
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Источник:
Goal.com

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