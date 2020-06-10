Спарринг между МЮ и Сток Сити отменили за несколько минут. Причина – коронавирус у главного тренера

Товарищеский поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити", который должен был состояться вчера, 9 июня, отменили за несколько минут до начала, так как у менеджера "гончаров" Майкла О'Нила нашли COVID-19 – об этом сообщают Goal.com, Sky Sports и ESPN.

Встреча должна была пройти на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Хозяева уже вышли на предматчевую разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о позитивном тесте у О'Нила. Сообщается, что игроки "Юнайтед" не успели пересечься ни с кем из "Сток Сити".

Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня. "Манчестер Юнайтед" набрал в 29 турах чемпионата Англии 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Сток Сити" выступает в Чемпионшипе.