"Black Lives Matter". Премьер-лига поддержит протесты футболистов в поддержку антирасистских протестов

Английская Премьер-лига поддержит антирасистские жесты и послания игроков.

Издание Sky Sports сообщает, что футбольная ассоциация (FA) не станет никак наказывать тех футболистов, которые присоединятся к акции против расизма, и проявит подход здравого смысла в отношении любых антирасистских и политических жестов.

Напомним, ранее футболисты "Ливерпуля" встали на одно колено, чтобы почтить память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. К слову, в Германии также не стали наказывать игроков, которые во время матчей Бундеслиги демонстрировали послания и призывы против агрессии на почве расизма.