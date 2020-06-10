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"Black Lives Matter". Премьер-лига поддержит протесты футболистов в поддержку антирасистских протестов
Никаких наказаний
Английская Премьер-лига поддержит антирасистские жесты и послания игроков.
Издание Sky Sports сообщает, что футбольная ассоциация (FA) не станет никак наказывать тех футболистов, которые присоединятся к акции против расизма, и проявит подход здравого смысла в отношении любых антирасистских и политических жестов.
Напомним, ранее футболисты "Ливерпуля" встали на одно колено, чтобы почтить память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. К слову, в Германии также не стали наказывать игроков, которые во время матчей Бундеслиги демонстрировали послания и призывы против агрессии на почве расизма.
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