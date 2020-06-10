Лучший из неизвестных тренеров. Гвардиола воссоединился со своим учителем

Тренер лишь создает условия для победы, не больше. Игроки очень важны. С хорошими футболистами легче добиться успеха, чем с другими

Хуан Мануэль Лильо

Тренером "Манчестер Сити" стал идеалист, мечтатель и великий стратег. Тот, кто создал Гвардиолу-тренера.

Объявленный приход Хуана Мануэля Лильо в "Манчестер Сити" - достаточно интересный футбольный случай. Предыдущий главный помощник Гвардиолы Микель Артета был неким учеником у тренера-победителя. Его роль была помогать Пепу с нюансами и спецификой Премьер-лиги, ведь как игрок он поварился в британском футболе 13 лет. Функция же Лильо точно будет другой, какой конкретно придется выяснять.

Штаб Гвардиолы это давно проверенные люди, все они под плотной тенью лидера, несмотря на то, что среди помощников есть и такая легендарная в спорте личность, как Манель Эстиарте, ватерпольный мульти-чемпион, человек, который реализовал все пенальти в карьере.

Лильо же никогда спортсменом не был. Он и тренировать начал в 17 лет, конечно же, детей. Так же он не имеет никаких серьезных успехов как главный тренер, хотя руководил многими командами. Даже как помощнику ему не везло. Хуанма вошел в тренерский штаб Сампаоли в сборной Чили после победы команды на домашнем Копа Америка 2015. В следующем году эта же сборная взяла тот самый трофей уже в США, но уже под руководством Хуана Антонио Пиццы. В начале 2016-го Сампаоли и все его помощники срочно ушли в отставку в связи со скандалом из-за не совсем легальных премиальных выплат тренерам за чемпионство. Лильо до этого не был причастен, ведь появился в сборной только осенью, но так уж сложились обстоятельства.

Сампаоли же очень хорошо запомнил непродолжительный период сотрудничества и впоследствии пригласил Лильо быть его правой рукой в ​​"Севилье". Там, несмотря на объективные сложности, результат был хорошим. Но все испортили матчи плей-офф против "Лестера" в которых "Севилья" не забила два пенальти и потеряла кучу возможностей отличиться, что привело к вылету. Кстати, в проигранном выездном поединке именно Хуанма руководил командой, Сампаоли сидел на трибуне дисквалифицированный. Затем же Сампаоли позвали в сборную и проект остановился. Вот просто какой-то невероятно нефартовый этот Лильо!

В 20 лет Хуанма впервые стал у руля взрослой команды из Терсеры, это была родная "Толоса" из одноименного города страны Басков. Ее он спас от вылета. Затем был "Мирандес", служба в армии, тренерская лицензия.

В 1991 он возглавил "Културал Леонес" в Сегунде. Там постоянно использовал построение 4-2-3-1, пламенным адептом которого он является и по сей день.

Впоследствии тренеру повезло встретить довольно амбициозный проект "Саламанка", у которого были терпеливые руководители, которые после неудачи в плей-офф за повышение не выгнали молодого наставника. В сентябре 1995-го 29-летний Лильо дебютировал в Примере и сразу стал самым молодым в истории главного дивизиона Испании.

Согласно легенде, первая встреча Гвардиолы и Хуана Мануэля Лильо случилась в первый день осени 1996 года. Тогда стартовала Примера и "Барселона" отправилась на север в столицу Астурии Овьедо. На муниципальном стадионе "Карлос Тартиере" каталонцы во главе со Стоичковым и Роналдо обыграли хозяев 4:2, однако Гвардиола, который отыграл весь поединок, был поражен действиями соперника. По его мнению, это было чудом, что скромная команда с преимущественно слабыми исполнителями, постоянно переигрывала звездных гостей, заставляла их бегать за мячом и эффективно ломала все их планы. Индивидуальное мастерство - вот единственное, что стало козырем "Барселоны", но это все решило.

После матча 25-летний Пеп пошел знакомиться с тренером "Овьедо", тогда он сделал решающий шаг к тренерству, хотя это будет в его жизни значительно позже. Впереди еще 10 лет карьеры, выступления в Италии, Катаре и завершение в Мексике под руководством Лильо.

Кройфф показал мне какой должна быть хорошая игра, как ее выстроить. С чего же она начинается и как это делать с любыми футболистами я понял после встречи с Лильо Пеп Гвардиола

Я жажду всегда иметь четырех футболистов именно для атаки, но хочу рационально расположить игроков. Моя команда действует очень, очень высоко - пытается отобрать мяч у чужих ворот. Поэтому и нужны три атакующие хавбека. Я изучил типаж своих атакующих игроков и стараюсь научить их как лучшим образом использовать пространство. Считаю, это хорошая схема Хуан Мануэль Лильо

Не просто контроль мяча, а правильное расположение игроков для этого, алгоритмы их смещений во время движения мяча - на этом базируется философия Лильо. Да, он догматик позиционной игры, но он всегда готов совершенствовать свою концепцию, менять детали и акценты. Для этого он преподавал много на тренерских курсах и всегда любил дискуссии.

Биограф Гвардиолы Гиллем Балаге пишет, что Пеп и Хуанма два человека, которые дольше всех могут говорить о футболе. Вот к Лильо каталонский опорник и поехал под занавес карьеры. Поехал в Мексику в клуб "Дорадос де Синалоа". Это был амбициозный проект, полностью основанный на деньгах наркотрафика. Он провалился после расследования ряда подозрительных матчей. Ни Лильо, ни Гвардиола ничего для своего резюме в ту пору не снискали, но они стали большими друзьями. Хуанма объяснил игроку, с чего начинается каждый ключевой процесс выстраивания игры.

После Мексики Лильо чаще всего делал попытки реализоваться как тренер именно за границей - Колумбия, Япония, Китай. И везде это не имело успеха, что не помешало укреплению авторитета среди коллег. Его зовут лучшим неизвестным тренером, или лучшим тренером теоретиком. Последнее удивительно, поскольку все взрослую жизнь Хуанма практикует.

Теперь же ему доверили быть первым после Пепа в таком амбициозном проекте, как "Манчестер Сити".