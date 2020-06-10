О риске исчезновения клубов в Англии. Проблема, которая актуальна не только в Украине

По словам председателя Футбольной лиги Англии Рика Пэрри, угроза банкротства клубов из-за финансовой засухи и пандемии Covid-19 не исчезла. После нескольких недель споров, представители всех лиг "подавляющим большинством" проголосовали, чтобы закончить свои сезоны в соответствии с руководящими принципами EFL. Во вторник, на решающем голосовании, все альтернативные предложения и поправки были отклонены.

Это хороший знак не только для английского, но и для европейского футбола. Хотя еще неизвестно, решат ли "Транмер" и "Питерборо", наиболее ярые противники возобновления сезона, продолжить юридическую борьбу за отмену чемпионата в "Лиге 1".

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Однако, для Рика Парри (бывший генеральный директор "Ливерпуля" Рик Парри был назначен новым председателем EFL в сентябре 2019 года), теперь внимание обращено на "дыру в бюджете в 200 млн. фунтов". Для всех клубов EFL существует угроза серьезных финансовых проблем, вплоть до исчезновения.

- Моя оценка основывалась, главным образом, на потере дохода от матчей, что по-прежнему нас беспокоит. В ближайшем будущем все еще нет перспективы проведения игр со зрителями на трибунах, - сказал Парри.

- Потратив много часов в течение последних нескольких дней и недель, чтобы получить ясность в этом сезоне, теперь мы можем начать обращать наше внимание на проблемы следующего сезона. Но эти проблемы не уменьшились ни в какой-либо форме. Проблема все еще угрожает нам.

Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить выживание всех клубов, и мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы убедиться в этом.

Пока мы не можем дать никаких гарантий. Кто знает, видим ли мы конец этого кризиса или будет второй всплеск коронавируса? Но общепризнанная цель, и мы сделаем это самым лучшим образом, чтобы позаботиться о EFL, чтобы клубы проходили этот период и стали еще сильнее, чем до кризиса. Нам предстоит принять сложные решения.

В EFL подтвердили, что обмен между лигами будет сохранен согласно регламенту. При этом "Питерборо" потеряет место в плей-офф, а три команды, в том числе "Транмер", опустятся во Вторую лигу – этим и обусловлено их желание признать сезон несостоявшимся.

Пока у EFL еще остаются вопросы - Как мог бы выглядеть "финальный розыгрыш" Первой лиги? Как провести ротацию во Второй лиге? Неопределенность с переходом во Второй лиге. Возможно, самым трудным решением было подтвердить, что команда, которая финиширует на дне Второй лиги, будет переведена в Национальную лигу.

Пока что нет ясного представления о том, сможет ли Национальная лига начать сезон 2020/21, учитывая новую волну коронокризиса, важно знать - когда зрителям снова разрешат смотреть игры. Национальная лига все еще должна решить, как она закончит этот сезон.

Парри подтвердил, что EFL переведет клуб в Национальную лигу только в том случае, если для этого клуба не будет "эквивалентного соревнования", предположив, что если разрыв между стартами соответствующих лиг слишком велик, этого не произойдет. Тем не менее, не ясно, кто будет последним клубом во Второй лиге. Сообщается, что этот вопрос в EFL будет рассмотрен до конца месяца.

Тем временем, каждый день простоя, неделя без матчей, месяцы ожиданий официальных решений обходятся командам очень дорого. Если бы была известна точная дата возобновления всех соревнований (во всех лигах), а также дата, когда можно проводить матчи со зрителями, клубы могли бы рассчитать свои бюджеты. Пока дыры в этих бюджетах продолжают расти, и многие команды балансируют на грани выживания.

По материалам ВВС Sport