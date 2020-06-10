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Стало известно, где пройдет Мерсисайдское дерби: Ливерпуль может оформить свое чемпионство

Англия
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Эвертон примет принципиального соперника на своем стадионе 21 июня, начало - в 21:00

Стало известно, где пройдет Мерсисайдское дерби: Ливерпуль может оформить свое чемпионство
Новина українською

Поединок английской Премьер-лиги "Эвертон" – "Ливерпуль" 30-го тура состоится на "Гудисон Парк". В этом матче команда Юргена Клоппа может оформить свое чемпионство.

Ранее сообщалось, что ливерпульское дерби перенесут в Саутгемптон по соображениям безопасности. Конечно, матч пройдет без зрителей.

На своем официальном сайте "Эвертон" объявил, что по итогам переговоров между клубами, властями города, полицией Мерсисайда и объединениями болельщиков было принято решение провести игру в Ливерпуле.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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