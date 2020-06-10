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Челси может продать Баркли в Ньюкасл

Англия
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Сороки хотят усилить центр поля, а лондонский клуб не будет этому препятствовать

Челси может продать Баркли в Ньюкасл
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"Челси" намерен продать полузащитника Росса Баркли, сообщает The Guardian.

По информации источника, "синие" хотят частично отбить запланированные траты на это лето. Клуб интересуется защитником "Лестера" Беном Чилвеллом, полузащитником "Байера" Каем Хаверцем и нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером. Сообщается, что "Челси" хочет продать Баркли за 15 миллионов фунтов. Игроком интересуется "Ньюкасл".

Баркли провел за "Челси" 20 матчей в сезоне-2019/20, на счету 26-летнего англичанина 3 гола и 4 результативных передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Росс Баркли
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