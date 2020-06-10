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Челси готов платить Хавертцу 8 миллионов евро в год
Футболист скорее всего переберется в стан лондонцев
Лондонский "Челси" собирается подписать полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хавертца, сообщает журналист Николо Скира в своём "Твиттере".
Клуб Романа Абрамовича предложил 20-летнему хавбеку контракт на пять лет с зарплатой € 8 млн в год. "Байер" требует у "Челси" € 80 млн евро за трансфер.
Ранее мадридский "Реал" сделал "Байеру" предложение по Хавертцу. "Сливочные" были готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 80 млн и оставить его в команде из Леверкузена ещё на сезон. "Байер" отклонил предложение, поскольку не намерен продавать хавбека меньше чем за € 100 млн.
На Хавертца также претендуют "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".