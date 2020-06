CAS объявит решение касательно апелляции Ман Сити в середине июля

С понедельника по среду спортивный арбитражный суд рассматривал апелляцию "Манчестер Сити". Напомним, что в начале года УЕФА отстранил чемпиона Англии на два сезона от еврокубков.

Сообщается, что сегодня рассмотрение дела было закончена. Официальный вердикт будет опубликован в середине июля, однако точной даты пока что нет.

Manchester City told they will discover in July the outcome of their appeal against a 2-year European ban.



The Court of Arbitration for Sport hearings which began on Monday concluded today pic.twitter.com/IsLwGe34pT