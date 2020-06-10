  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. CAS объявит решение касательно апелляции Ман Сити в середине июля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

CAS объявит решение касательно апелляции Ман Сити в середине июля

Англия
(1 голосов)

Решающий день для "горожан"

CAS объявит решение касательно апелляции Ман Сити в середине июля
UA-Футбол
Новина українською

С понедельника по среду спортивный арбитражный суд рассматривал апелляцию "Манчестер Сити". Напомним, что в начале года УЕФА отстранил чемпиона Англии на два сезона от еврокубков.

Читайте такжеСегодня CAS начнет слушание по делу бана Манчестер Сити – оно пройдет в режиме видеоконференции

Сообщается, что сегодня рассмотрение дела было закончена. Официальный вердикт будет опубликован в середине июля, однако точной даты пока что нет.

Каким бы не было решение, у "Ман Сити" точно никто не отберет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Вероятно, что они сыграют ответный матч 1/8 финала в начале августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: CAS Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...