"Я ничего не хочу менять". Вратарь Ливерпуля не планирует покидать команду, несмотря на провал в ЛЧ

Адриан Сан-Мигель, который в текущем сезоне выполняет роль сменщика Алиссона, не хочет покидать "Ливерпуль", несмотря на свой статус.

"В данный момент я вижу себя в "Ливерпуле". Футбол для меня не заканчивается и посмотрим, что будет дальше. Сейчас я не хочу ничего менять, а просто наслаждаться моментом в Англии.

Я хочу жить сегодняшним днем. Было непросто покидать родину, но с тех пор я вырос как футболист и как человек", - приводит слова голкипера Radio Sevilla.

Отметим, что Адриан достойно подменял бразильского вратаря, пока не провалил игру с "Атлетико" в 1/8 ЛЧ. Из-за этого "красные" покинули турнир.