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"Я ничего не хочу менять". Вратарь Ливерпуля не планирует покидать команду, несмотря на провал в ЛЧ

Англия
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Стоит ли из-за одного провального матча ставить на нем крест?

"Я ничего не хочу менять". Вратарь Ливерпуля не планирует покидать команду, несмотря на провал в ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

Адриан Сан-Мигель, который в текущем сезоне выполняет роль сменщика Алиссона, не хочет покидать "Ливерпуль", несмотря на свой статус.

"В данный момент я вижу себя в "Ливерпуле". Футбол для меня не заканчивается и посмотрим, что будет дальше. Сейчас я не хочу ничего менять, а просто наслаждаться моментом в Англии.

Я хочу жить сегодняшним днем. Было непросто покидать родину, но с тех пор я вырос как футболист и как человек", - приводит слова голкипера Radio Sevilla.

Отметим, что Адриан достойно подменял бразильского вратаря, пока не провалил игру с "Атлетико" в 1/8 ЛЧ. Из-за этого "красные" покинули турнир.

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В статье: Ливерпуль Адриан Сан-Мигель
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