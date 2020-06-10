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В АПЛ зафиксирован один новый случай коронавируса

Англия
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Очередная волна тестирования завершена

В АПЛ зафиксирован один новый случай коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Клубы английской премьер-лиги провели уже седьмую волну тестов на коронавирус. Всего было проведено 1213 тестов.

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Сообщается, что был обнаружен лишь один положительный случай, что составляет 0,0008 процента от общего числа. Официально не сказано, в каком клубе был обнаружен коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Англии был отменен один товарищеский матч из-за COVID-19.

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В статье: АПЛ коронавирус
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