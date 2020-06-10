Англия
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В АПЛ зафиксирован один новый случай коронавируса
Очередная волна тестирования завершена
Клубы английской премьер-лиги провели уже седьмую волну тестов на коронавирус. Всего было проведено 1213 тестов.
Сообщается, что был обнаружен лишь один положительный случай, что составляет 0,0008 процента от общего числа. Официально не сказано, в каком клубе был обнаружен коронавирус.
The Premier League has confirmed there is one new positive case in their latest round of coronavirus testing.— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 10, 2020
Ранее сообщалось, что в Англии был отменен один товарищеский матч из-за COVID-19.
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