В АПЛ зафиксирован один новый случай коронавируса

Клубы английской премьер-лиги провели уже седьмую волну тестов на коронавирус. Всего было проведено 1213 тестов.

Сообщается, что был обнаружен лишь один положительный случай, что составляет 0,0008 процента от общего числа. Официально не сказано, в каком клубе был обнаружен коронавирус.

The Premier League has confirmed there is one new positive case in their latest round of coronavirus testing.