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МЮ не хочет платить 115 миллионов за Санчо, которые требует Боруссия

Англия
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Он все таки останется в Германии?

МЮ не хочет платить 115 миллионов за Санчо, которые требует Боруссия
UA-Футбол
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Будущее Джейдона Санчо - один из главных вопросов, который сейчас интересует многих в футбольном мире.

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Как сообщает The Telegraph, "Боруссия" требует за талантливого вингера 115 миллионов фунтов стерлингов. "МЮ", который считается главным претендентом на футболиста не хочет платить огромную сумму во время мирового кризиса.

В текущем сезоне на счету Санчо 20 голов и 20 результативных передач в 40 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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