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МЮ не хочет платить 115 миллионов за Санчо, которые требует Боруссия
Он все таки останется в Германии?
Будущее Джейдона Санчо - один из главных вопросов, который сейчас интересует многих в футбольном мире.
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Как сообщает The Telegraph, "Боруссия" требует за талантливого вингера 115 миллионов фунтов стерлингов. "МЮ", который считается главным претендентом на футболиста не хочет платить огромную сумму во время мирового кризиса.
Borussia Dortmund set to demand £115m for Jadon Sancho | @mcgrathmike https://t.co/limckQ8gXp— Telegraph Football (@TeleFootball) June 10, 2020
В текущем сезоне на счету Санчо 20 голов и 20 результативных передач в 40 матчах.
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