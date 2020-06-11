"Я пью то, что хочу, Гиггзи". Райан рассказал, как Роналду дерзил ему в МЮ из-за кока-колы

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал про замечание экс-одноклубнику Криштиану Роналду из-за газировки. Цитирует рассказ 46-летнего тренера сборной Уэльса в рамках подкаста Utd Podcast португальское издание O Jogo. Гиггз увидел, как португальский форвард пьет кока-колу во время завтрака и сказал:

"Мы здесь не делаем этого".

Роналду через несколько дней оформил хет-трик и сказал валлийцу:

"Я пью то, что хочу, Гиггзи".

Криштиану и Райан были одноклубниками в "Манчестер Юнайтед" с 2003 года по 2009-й. Сейчас Роналду выступает за туринский "Ювентус". Его контракт с итальянцами рассчитан до лета 2022 года.