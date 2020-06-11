  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я пью то, что хочу, Гиггзи". Райан рассказал, как Роналду дерзил ему в МЮ из-за кока-колы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я пью то, что хочу, Гиггзи". Райан рассказал, как Роналду дерзил ему в МЮ из-за кока-колы

Англия
(1 голосов)

Неизвестная история CR7

"Я пью то, что хочу, Гиггзи". Райан рассказал, как Роналду дерзил ему в МЮ из-за кока-колы
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал про замечание экс-одноклубнику Криштиану Роналду из-за газировки. Цитирует рассказ 46-летнего тренера сборной Уэльса в рамках подкаста Utd Podcast португальское издание O Jogo. Гиггз увидел, как португальский форвард пьет кока-колу во время завтрака и сказал:

"Мы здесь не делаем этого".

Роналду через несколько дней оформил хет-трик и сказал валлийцу:

"Я пью то, что хочу, Гиггзи".

Криштиану и Райан были одноклубниками в "Манчестер Юнайтед" с 2003 года по 2009-й. Сейчас Роналду выступает за туринский "Ювентус". Его контракт с итальянцами рассчитан до лета 2022 года.

Читайте также"Пути могут разойтись". Итальянский журналист сообщил, что Криштиану Роналду покинет Ювентус

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Райан Гиггз Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
O Jogo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...