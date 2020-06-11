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Манчестер Юнайтед подпишет Фати, если не удастся договориться о контракте с Санчо

Англия
(1 голосов)

Стоимость Джейдона слишком высока

Манчестер Юнайтед подпишет Фати, если не удастся договориться о контракте с Санчо
Новина українською

Форвард "Барселоны" Ансу Фати может перейти в "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Express.

По данным источника, английский клуб может подписать 17-летнего испанца в качестве замены полузащитнику "Боруссии" Джейдона Санчо, так как стоимость англичанина намного больше.

В текущем сезоне Фати провел 24 матча за "Барселону" во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Ансу Фати
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
11.06.2020 в 16:26
Навіть смішно Санчо явно гравець основи а Фаті заміни. Як вони можуть бути альтернативою один одному я не розумію.
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