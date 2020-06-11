Манчестер Юнайтед подпишет Фати, если не удастся договориться о контракте с Санчо

Форвард "Барселоны" Ансу Фати может перейти в "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Express.

По данным источника, английский клуб может подписать 17-летнего испанца в качестве замены полузащитнику "Боруссии" Джейдона Санчо, так как стоимость англичанина намного больше.

В текущем сезоне Фати провел 24 матча за "Барселону" во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче.