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Манчестер Юнайтед подпишет Фати, если не удастся договориться о контракте с Санчо
Стоимость Джейдона слишком высока
Форвард "Барселоны" Ансу Фати может перейти в "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Express.
По данным источника, английский клуб может подписать 17-летнего испанца в качестве замены полузащитнику "Боруссии" Джейдона Санчо, так как стоимость англичанина намного больше.
В текущем сезоне Фати провел 24 матча за "Барселону" во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче.
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royalstas (Вінниця)
11.06.2020 в 16:26
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