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Вулверхэмптон интересуется игроком Эспаньола
В ближайшее трансферное окно клубы договорятся о подписании контракта
"Вулверхэмптон" интересуется нападающим "Эспаньола" У Лэем, сообщает Mundo Deportivo.
Как пишет источник, английский клуб планирует приобрести 28-летнего китайца в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что сам игрок хотел бы остаться в "Эспаньоле".
У Лэй провел за "Эспаньол" 38 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Его контракт действует до конца 2020 года, однако у "Эспаньола" есть опция продления соглашения на еще один год.
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