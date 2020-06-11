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Клубы АПЛ потеряют миллиард фунтов из-за пандемии коронавируса

Англия
(3 голосов)

Основную часть дохода приносили зрители

Клубы АПЛ потеряют миллиард фунтов из-за пандемии коронавируса
Новина українською

Несмотря на возобновление сезона, клубы английской Премьер-лиги потеряют огромные суммы из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. Консалтинговая компания Deloitte утверждает, что суммарно все 20 команд АПЛ недополучат около 1 миллиарда фунтов по итогам нынешнего сезона. При этом в прошлом сезоне суммарный доход достиг новой рекордной суммы в 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,63 млрд). Об этом сообщает BBC.

Падение доходов в этом сезоне связано прежде всего с отсутствием зрителей на стадионах во время оставшихся матчей, а также сокращение доходов от трансляций матчей и спонсорских сделок.

Глава отдела по спортивному бизнесу Deloitte Дэн Джонс считает, что 500 миллионов фунтов потеряны безвозвратно — это деньги, недополученные от вещателей, от продажи билетов и сопутствующей продукции. Остальная часть денег может поступить в бюджеты клубов, если этот и следующий сезон будут доиграны.

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В статье: АПЛ коронавирус
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