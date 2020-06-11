Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йович может продолжить карьеру в Арсенале
На форварда есть претенденты, несмотря на провальный сезон
Крайне вероятно, что Лука Йович уже летом покинет "Реал". Футболист не смог проявить себя в первом сезоне в Мадриде и потерял доверие со стороны тренера.
Как сообщает PianetaMilan, интерес к сербу проявляет "Арсенал". Лондонский клуб ищет нового нападающего, так как уже готовится продажа Обамеянга.
Однако, главным претендентом на Йовича остается "Милан". Раньше источники сообщали, что форвард уже дал добро на переезд в Италию.
На счету Луки два гола в 24-х матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона.