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Пока что без Салаха: Ливерпуль забил Блекбэрну шесть голов в товарищеском матче

Англия
(1 голосов)

Команда Клоппа в форме?

Пока что без Салаха: Ливерпуль забил Блекбэрну шесть голов в товарищеском матче
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Будущий чемпион Англии "Ливерпуль" готовится к возобновлению АПЛ. Первые матчи состоятся уже на следующих выходных. А сегодня "красные" провели товарищескую встречу с "Блэкберном".

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Клопп доверился не только опытными игрокам, но и нескольким представителям молодежной команды (Уильямс, Хувер, Кларксон). Отметим, что одним из лучших в матче был Наби Кейта, который забил один из голов. Финальный свисток зафиксировал победу "красных" 6:0.

Также добавим, что участие в игре не приняли Мохамед Салах и Эндрю Робертсон.

"Ливерпуль" - "Блэкберн" 6:0

Голы: Мане, Кейта, Матип, Минамино, Хувер, Хувер, Кларксон

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В статье: Ливерпуль Садио Мане Блэкберн Роверс Наби Кейта Такуми Минамино
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