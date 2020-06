Пока что без Салаха: Ливерпуль забил Блекбэрну шесть голов в товарищеском матче

Будущий чемпион Англии "Ливерпуль" готовится к возобновлению АПЛ. Первые матчи состоятся уже на следующих выходных. А сегодня "красные" провели товарищескую встречу с "Блэкберном".

Клопп доверился не только опытными игрокам, но и нескольким представителям молодежной команды (Уильямс, Хувер, Кларксон). Отметим, что одним из лучших в матче был Наби Кейта, который забил один из голов. Финальный свисток зафиксировал победу "красных" 6:0.

Также добавим, что участие в игре не приняли Мохамед Салах и Эндрю Робертсон.

"Ливерпуль" - "Блэкберн" 6:0

Голы: Мане, Кейта, Матип, Минамино, Хувер, Хувер, Кларксон

