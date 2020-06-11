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Переход Вернера в Челси задерживается из-за коронавируса

Англия
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Однако трансфер уже согласован

Переход Вернера в Челси задерживается из-за коронавируса
UA-Футбол
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С вероятностью в 99 процентов, Тимо Вернер начнет следующий сезон в "Челси". Однако на данный момент трансфер задерживается.

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По данным журналиста The Athletic Рафаэля Хонигштейна, из-за карантина, который вызванный коронавирусом, форвард не может вылететь в Англию, чтобы пройти официальный медосмотр.

Одновременно с этим, врачи лондонской команды также не поедут в Германию, так как будут вынужденны пройти двухнедельную изоляцию. Потому, "пенсионеры" будут вынужденны ждать окончания Бундеслиги.

В текущем сезоне на счету Тимо 31 гол и 13 голевых передач в 41-м матче сезона.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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