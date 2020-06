Переход Вернера в Челси задерживается из-за коронавируса

С вероятностью в 99 процентов, Тимо Вернер начнет следующий сезон в "Челси". Однако на данный момент трансфер задерживается.

По данным журналиста The Athletic Рафаэля Хонигштейна, из-за карантина, который вызванный коронавирусом, форвард не может вылететь в Англию, чтобы пройти официальный медосмотр.

Одновременно с этим, врачи лондонской команды также не поедут в Германию, так как будут вынужденны пройти двухнедельную изоляцию. Потому, "пенсионеры" будут вынужденны ждать окончания Бундеслиги.

