Кариус: Половина клубов АПЛ охотилась за мной, но я был очарован предложением Манчестер Сити

Немецкий голкипер "Ливерпуля", который выступал на правах аренды за "Бешикташ" последние 2 сезона, рассказал интересный факт из своей карьеры. Кариус утверждает, что до того момента, как он присоединился к молодежной команде "Манчестер Сити" в 2009 году, за ним охотилась половина клубов АПЛ. Цитирует Лориса Goal.com.

"В то время я играл за U-16, на матчах было много скаутов. В 16 лет ты уже можешь подписывать профессиональный контракт. У меня были предложения из разных клубов, но "Манчестер Сити" всех опередил".

"У "горожан" был конкретный план – они показали, как именно я могу дорасти до первой команды. Я был очарован. Можно было остаться в "Штутгарте", но меня переубедили переехать в Манчестер. Я сказал себе: парень, вызов принят, едем в Англию. Знаю, что половина клубов АПЛ охотилась за мной. В Германии интерес проявлял "Вольфсбург". "Сити" полагался на своих молодых футболистов".