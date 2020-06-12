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Кариус: Половина клубов АПЛ охотилась за мной, но я был очарован предложением Манчестер Сити

Англия
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А вы знали, что Лорис успел и за "горожан" поиграть?

Кариус: Половина клубов АПЛ охотилась за мной, но я был очарован предложением Манчестер Сити
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Немецкий голкипер "Ливерпуля", который выступал на правах аренды за "Бешикташ" последние 2 сезона, рассказал интересный факт из своей карьеры. Кариус утверждает, что до того момента, как он присоединился к молодежной команде "Манчестер Сити" в 2009 году, за ним охотилась половина клубов АПЛ. Цитирует Лориса Goal.com.

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"В то время я играл за U-16, на матчах было много скаутов. В 16 лет ты уже можешь подписывать профессиональный контракт. У меня были предложения из разных клубов, но "Манчестер Сити" всех опередил".

"У "горожан" был конкретный план – они показали, как именно я могу дорасти до первой команды. Я был очарован. Можно было остаться в "Штутгарте", но меня переубедили переехать в Манчестер. Я сказал себе: парень, вызов принят, едем в Англию. Знаю, что половина клубов АПЛ охотилась за мной. В Германии интерес проявлял "Вольфсбург". "Сити" полагался на своих молодых футболистов".

"Переход в другой клуб сейчас? Если так, то мне нужно иметь игровую практику в новой команде. Сейчас я не испытываю стресс, мне не нужно меняться – я просто продолжаю тренироваться в "Ливерпуле" на высочайшем уровне, в лучшем клубе мира. В Англии второй голкипер знает, что будет иметь свой шанс".

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Лорис Кариус
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Источник:
Goal.com

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