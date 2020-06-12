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Груйич вернется в Ливерпуль после двух лет аренды в Герте

Англия
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Груйич вернется в Ливерпуль после двух лет аренды в Герте
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Спортивный директор берлинской "Герты" Михаэль Прец отметил, что клуб не будет продлевать аренду 24-летнего хавбека "Ливерпуля" Марко Груйича. Цитирует представителя столичного клуба Goal.com.

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"На 100% можно утверждать, что аренда Марко закончится 30 июня. Игрок вернется в "Ливерпуль". Итог двухлетней аренды позитивен для всех сторон. В "Ливерпуль" вернется уже более опытный футболист, который получил крайне важную игровую практику".

"Марко был полезен нам как в чужой, так и в своей штрафной площадке. В первом сезоне он вообще был великолепен. Сейчас, после рестарта, Груйич возвращается к оптимальной форме".

Груйич перешел в "Герту" на правах аренды летом 2018 года. В текущем сезоне сербский исполнитель провел в составе берлинцев 27 матчей во всех турнирах (4 гола и 2 ассиста).

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В статье: Герта (Берлин) Ливерпуль Марко Груйич Михаэль Прец
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Источник:
Goal.com

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