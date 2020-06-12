Анри врал врачам, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри рассказал, что играл в финале Лиги чемпионов-2008/09 против "Манчестер Юнайтед" (2:0) с травмой колена.

"Как все помнят, на тот момент у меня не было победы в Лиге чемпионов. Перед финалом у меня болело колено, я не мог его согнуть и как следует разогнаться, но мне нужно было сыграть в той встрече. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я оставался на поле, сколько мог, врал врачам, чтобы продолжать играть. Когда врачи спросили, все ли хорошо, я ответил: "Конечно, все в порядке". Я бы никогда не признался, что мне было плохо, — приводит официальный сайт УЕФА слова Анри.

В финале ЛЧ против "МЮ" Анри провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.