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Анри врал врачам, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Англия
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Но отличиться ему так и не удалось

Анри врал врачам, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов
Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри рассказал, что играл в финале Лиги чемпионов-2008/09 против "Манчестер Юнайтед" (2:0) с травмой колена.

"Как все помнят, на тот момент у меня не было победы в Лиге чемпионов. Перед финалом у меня болело колено, я не мог его согнуть и как следует разогнаться, но мне нужно было сыграть в той встрече. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я оставался на поле, сколько мог, врал врачам, чтобы продолжать играть. Когда врачи спросили, все ли хорошо, я ответил: "Конечно, все в порядке". Я бы никогда не признался, что мне было плохо, — приводит официальный сайт УЕФА слова Анри.

В финале ЛЧ против "МЮ" Анри провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Тьерри Анри Лига Чемпионов УЕФА
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