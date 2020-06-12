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Челси хочет подписать защитника ПСЖ
Курзава близок к переходу в стан лондонцев
"Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Левеном Курзава. "Синие" уже контактировали с агентом 27-летнего француза. Сам игрок готов переехать в Лондон, пишет France Football.
Напомним, что контракт Курзава с "ПСЖ" истекает этим летом. На фулбека также претендуют "Барселона", "Атлетико", "Арсенал", "Ювентус" и "Интер".
В текущем сезоне на счету француза 1 гол и 1 результативная передача в 14 матчах Лиги 1.
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