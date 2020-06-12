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Челси хочет подписать защитника ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Курзава близок к переходу в стан лондонцев

Челси хочет подписать защитника ПСЖ
Новина українською

"Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Левеном Курзава. "Синие" уже контактировали с агентом 27-летнего француза. Сам игрок готов переехать в Лондон, пишет France Football.

Напомним, что контракт Курзава с "ПСЖ" истекает этим летом. На фулбека также претендуют "Барселона", "Атлетико", "Арсенал", "Ювентус" и "Интер".

В текущем сезоне на счету француза 1 гол и 1 результативная передача в 14 матчах Лиги 1.

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В статье: Челси (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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