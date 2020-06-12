Нападающий "Интера" и "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мнением о тренере "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"В первую очередь Жозе – это друг. Он искренний человек, если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. У нас обоих яркий темперамент, и мы хорошо понимали друг друга.

Он один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. В жизни и футболе есть лицемерие, и многие предпочитают иметь честных людей.

Моуринью – топ. Другое дело, что он заботится только о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. В его игре Моуринью не превзойти.

Моуринью – победитель и прирожденный лидер. Он говорит тебе правильные слова. Он велик", – сказал Это′О для Marca.