  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Это'О: Моуринью – победитель и прирожденный лидер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это'О: Моуринью – победитель и прирожденный лидер

Англия
(1 голосов)

По мнению футболиста, никто не может превзойти Жозе

Это'О: Моуринью – победитель и прирожденный лидер
Новина українською

Нападающий "Интера" и "Барселоны" Самюэль Это′О поделился мнением о тренере "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"В первую очередь Жозе – это друг. Он искренний человек, если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. У нас обоих яркий темперамент, и мы хорошо понимали друг друга.

Он один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. В жизни и футболе есть лицемерие, и многие предпочитают иметь честных людей.

Моуринью – топ. Другое дело, что он заботится только о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. В его игре Моуринью не превзойти.

Моуринью – победитель и прирожденный лидер. Он говорит тебе правильные слова. Он велик", – сказал Это′О для Marca.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Самуэль Это'О
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...