Люк Шоу: Не вижу причин, почему Рашфорд не сможет выиграть Золотой Мяч

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу уверен, что у его одноклубника, Маркуса Рашфорда, будет прекрасное будущее.

"Маркус стабильно прогрессирует. Он сильно изменился с момента своего дебюта. Сейчас он очень повзрослел и стал примером для всей команды.

Рашфорд невероятен не только на поле, но и за его пределами. Мне кажется, что с каждым днем он становится только лучше. Он способен стать одним из лучших в мире. Не вижу причин, почему он может не выиграть Золотой Мяч", - приводит слова Шоу сайт "дьяволов".

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Отметим, что Маркус занял пятое место в списке самых дорогих игроков мира.