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Иммобиле привлек внимание Ман Юнайтед

Англия
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Захочет ли итальянец переходить в АПЛ?

Иммобиле привлек внимание Ман Юнайтед
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Calciomercato.

30-летний итальянец выдает сумасшедший перфоманс в этом сезоне (27 голов в 26 матчах Серии А), чем и привлек внимание Оле Гуннара Сульшера.

За развитием событий также пристально следят "Ливерпуль" и "Наполи".

Тем не менее, в случае попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон продажа Чиро видится маловероятной.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Манчестер Юнайтед
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