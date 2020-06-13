Иммобиле привлек внимание Ман Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Calciomercato.

30-летний итальянец выдает сумасшедший перфоманс в этом сезоне (27 голов в 26 матчах Серии А), чем и привлек внимание Оле Гуннара Сульшера.

За развитием событий также пристально следят "Ливерпуль" и "Наполи".

Тем не менее, в случае попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон продажа Чиро видится маловероятной.