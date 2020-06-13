Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иммобиле привлек внимание Ман Юнайтед
Захочет ли итальянец переходить в АПЛ?
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Calciomercato.
30-летний итальянец выдает сумасшедший перфоманс в этом сезоне (27 голов в 26 матчах Серии А), чем и привлек внимание Оле Гуннара Сульшера.
За развитием событий также пристально следят "Ливерпуль" и "Наполи".
Тем не менее, в случае попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон продажа Чиро видится маловероятной.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...