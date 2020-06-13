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Льорис – перед игрой с МЮ: У нас больше нет права терять очки

Англия
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Капитан "шпор" настроен серьезно

Льорис – перед игрой с МЮ: У нас больше нет права терять очки
Новина українською

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что матч против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе может стать определяющим для его команды в этом сезоне.

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновится для "шпор" 19 июня домашним матчем против "Юнайтед", от которого Льорис и партнеры отстают на четыре очка.

"Мы должны быть честны, в данный момент наше положение оставляет желать лучшего. Пять очков до "Манчестер Юнайтед", семь очков до "Челси". У нас нет права проигрывать матчи. Особенно когда тебе противостоит прямой конкурент в лице "Манчестер Юнайтед".

Мы возобновим сезон с очень важного матча. Возможно, определяющего матча для нашего будущего. Несмотря на то, что позже нас ждут восемь других матчей, этот матч будет иметь значение.

С титулом почти все понятно, а вот за четвертое и пятое места будет большая битва. Еще больше битва будет за выживание. В этих девяти матчах можно многое приобрести и многое потерять. Это финальный спринт, где ты можешь все выиграть или все проиграть", — цитирует Льориса The Telegraph.

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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