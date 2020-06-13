Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что матч против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе может стать определяющим для его команды в этом сезоне.

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновится для "шпор" 19 июня домашним матчем против "Юнайтед", от которого Льорис и партнеры отстают на четыре очка.