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Рио Фердинанд: Я надеюсь, что МЮ финиширует в ТОП-4 АПЛ
Экс-игрок "красных дьяволов" надеется на успешное завершение сезона для "Ман Юнайтед"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился ожиданиями от концовки текущего сезона для "красных дьяволов".
"Я надеюсь, что "МЮ" финиширует в топ-4. С таким составом они должны это сделать.
Погба снова в форме, как и Рэшфорд. Говорят, Погба очень хорошо выглядит на тренировках. Вместе с Бруну он может сформировать продуктивный дуэт в центре поля в тройке с кем-то вроде Мактомини.
Не будем забывать, что "Юнайтед" выдал хорошую серию перед приостановкой сезона – обыграл "Манчестер Сити" и "Челси".Серия без поражений составляет уже порядка 10 матчей, и все больше проявляются тренерские качества Сульшера.
Я никогда не терял веры в Оле, несмотря на критику в его адрес. Я верю в него, и если он выведет команду в топ-4, это будет хорошая работа. Также перед ним еще стоят задачи в Лиге Европы, если турнир возобновится", – рассказал Рио Фердинанд.