Рио Фердинанд: Я надеюсь, что МЮ финиширует в ТОП-4 АПЛ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился ожиданиями от концовки текущего сезона для "красных дьяволов".

"Я надеюсь, что "МЮ" финиширует в топ-4. С таким составом они должны это сделать.

Погба снова в форме, как и Рэшфорд. Говорят, Погба очень хорошо выглядит на тренировках. Вместе с Бруну он может сформировать продуктивный дуэт в центре поля в тройке с кем-то вроде Мактомини.

Не будем забывать, что "Юнайтед" выдал хорошую серию перед приостановкой сезона – обыграл "Манчестер Сити" и "Челси".Серия без поражений составляет уже порядка 10 матчей, и все больше проявляются тренерские качества Сульшера.

Я никогда не терял веры в Оле, несмотря на критику в его адрес. Я верю в него, и если он выведет команду в топ-4, это будет хорошая работа. Также перед ним еще стоят задачи в Лиге Европы, если турнир возобновится", – рассказал Рио Фердинанд.