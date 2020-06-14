В АПЛ выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Один из них – у игрока Норвича

Английская Премьер-лига сообщила о результатах очередного раунда тестирования на COVID-19 по итогам 11-12 июня.

За два дня были проверены 1 200 футболистов и сотрудников команд. Коронавирус выявлен у двух человек из двух разных клубов.

"Норвич" подтвердил, что в числе инфицированных числится один из его футболистов. Теперь игроку предстоит самоизоляция на 7 дней и последующее тестирование.

BBC добавляет, что этот неназванный игрок "канареек" на неделе участвовал в товарищеском матче с "Тоттенхэмом".