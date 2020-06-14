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Эвертон начал переговоры с Тиаго Силвой
Бразилец находится в поисках новой команды
"Эвертон" начал переговоры с Тиаго Силвой по условиям личного контракта, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Напомним, 35-летний бразилец в конце месяца покинет "ПСЖ" на правах свободного агента. Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Леонардо.
Приглашение Силвы на "Гудисон Парк" – личная инициатива Карло Анчелотти. Именно фигура тренера может стать решающей в переходе, ведь Карло сохранил отличные отношения с бразильцем со времен совместной работы в "ПСЖ".
За время выступлений в "ПСЖ" Силва выиграл с клубом 21 трофей.