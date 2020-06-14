"Эвертон" начал переговоры с Тиаго Силвой по условиям личного контракта, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Напомним, 35-летний бразилец в конце месяца покинет "ПСЖ" на правах свободного агента. Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Леонардо.

Приглашение Силвы на "Гудисон Парк" – личная инициатива Карло Анчелотти. Именно фигура тренера может стать решающей в переходе, ведь Карло сохранил отличные отношения с бразильцем со времен совместной работы в "ПСЖ".

За время выступлений в "ПСЖ" Силва выиграл с клубом 21 трофей.