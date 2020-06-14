Моуриньо – об игре на пустых трибунах: Мы должны адаптироваться к новой реальности

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда должна адаптироваться к игре без зрителей.

Накануне подопечные Моуриньо провели товарищеский матч против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Норвича" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и потерпели поражение 1:2.

"Это было хорошее тренировочное занятие. Мы нуждались в игровых минутах, и нам нужно было почувствовать, что значит играть здесь без наших зрителей. Тренировочное занятие вместе с другой командой Премьер-Лиги — лучшая вещь в такой ситуации.

Мы должны адаптироваться к этой новой реальности и должны почувствовать, каково это играть на пустом стадионе. Это мы и старались сделать.

С фанатами или без, мы должны сражаться за очки на футбольном поле. С "Юнайтед" мы будем будем сражаться за очки", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".