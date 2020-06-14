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Манчестер Юнайтед нужен опорник Лестера

Англия
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Вслед за Магуайром на "Олд Траффорд" может пожаловать и Ндиди

Манчестер Юнайтед нужен опорник Лестера
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди, утверждает Daily Express.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассматривает Уилфрида в качестве альтернативы Донни Ван де Беку из "Аякса". Поскольку в данный момент Ван де Бек ближе к переходу в "Реал", "Юнайтед", вероятнее всего, сосредоточит свое внимание на Ндиди.

Еще до остановки сезона интерес к 23-летнему Ндиди проявляли "Реал", "Бавария" и "ПСЖ".

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити Вилфред Ндиди
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