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Манчестер Юнайтед нужен опорник Лестера
Вслед за Магуайром на "Олд Траффорд" может пожаловать и Ндиди
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди, утверждает Daily Express.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассматривает Уилфрида в качестве альтернативы Донни Ван де Беку из "Аякса". Поскольку в данный момент Ван де Бек ближе к переходу в "Реал", "Юнайтед", вероятнее всего, сосредоточит свое внимание на Ндиди.
Еще до остановки сезона интерес к 23-летнему Ндиди проявляли "Реал", "Бавария" и "ПСЖ".
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