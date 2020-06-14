Лено: Вернер усилит Челси, у него есть инстинкт убийцы

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено признал, что нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер сделает сильнее их конкурентов из "Челси".

Как известно, "Челси" находится в завершающей стадии оформления трансфера Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Тимо получит контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.

"Я очень хорошо лажу с Тимо. Буду очень рад видеть его в Лондоне. Я порадуюсь за него, потому что "Челси" — отличный выбор, это не подлежит сомнению.

Премьер-Лига быстрее, здесь больше физической борьбы, но я думаю, он хорошо подходит для этого. Тимо — крайне быстрый игрок.

Боюсь, я должен признать, что со своими качествами и инстинктом убийцы он сможет усилить "Челси", — цитирует Лено Sky Sport Germany.