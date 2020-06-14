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Сульшер – о Санчесе: Иногда хороший стул не вписывается в интерьер

Англия
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Чилиец выступает в аренде

Сульшер – о Санчесе: Иногда хороший стул не вписывается в интерьер
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отметил, что нападающий Алексис Санчес должен бороться за место в составе.

"Конечно, в этой среде есть место для хороших игроков и хороших людей. Давайте посмотрим, где мы окажемся по окончании сезона, потому что сейчас этот состав кажется многообещающим. Мы чувствуем, что находимся на пути к чему-то важному. Успех зависит от всех игроков. Они здесь, чтобы преуспеть. Речь идёт об объединении этой команды.

Иногда вы решаете украсить свою гостиную, приобретаете новый стул или хороший диван, но он, возможно, не вписывается в общий интерьер комнаты. Сейчас самое важное для нас — завершение сезона. Мы держим в уме будущие награды", — приводит слова Сульшера The Star.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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