Сульшер: Дин Хендерсон станет первым номером МЮ и сборной Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что в будущем Дин Хендерсон станет первым номером "красных дьяволов" и сборной Англии.

"За последние годы Дин принял несколько замечательных решений для своей карьеры и значительно вырос. Мы все еще думаем, как нам поступить с ним в следующем сезоне, и пока это не решено.

Он получил огромный опыт в этом сезоне и своей игрой доказал, что станет первым номером сборной Англии и первым номером "Манчестер Юнайтед" в будущем", — цитирует Сульшера Daily Mirror.