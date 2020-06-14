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Сульшер: Дин Хендерсон станет первым номером МЮ и сборной Англии
Наставник впечатлен прогрессом игрока
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что в будущем Дин Хендерсон станет первым номером "красных дьяволов" и сборной Англии.
"За последние годы Дин принял несколько замечательных решений для своей карьеры и значительно вырос. Мы все еще думаем, как нам поступить с ним в следующем сезоне, и пока это не решено.
Он получил огромный опыт в этом сезоне и своей игрой доказал, что станет первым номером сборной Англии и первым номером "Манчестер Юнайтед" в будущем", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
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