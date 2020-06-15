Самый известный в мире египтянин празднует день рождения

Переехав в 20-летнем возрасте из Египта в Швейцарию, он сумел привлечь внимание "Челси" выступлениями за "Базель". В Лондоне у него не пошло (хоть у него и есть золотая медаль за сезон 2014/15), но карьеру удалось реанимировать в Италии. Сначала во "Флоренции", а затем в "Роме". Римляне, в итоге, и выкупили его контракт за смешные 15 млн евро.

В сезоне 2016/17 он стал одним из самых ярких игроков Серии А - в матчах чемпионата он провел 15 голов и 13 раз ассистировал партнерам. Когда летом 2017 года "Ливерпуль" выкупил его контракт за 42 млн евро, фанаты "Ромы" были в ярости, справедливо считая, что клуб продешевил.

Сезон 2017/18 стал переломным в его карьере. Если до этого он был просто сильным по европейским меркам игроком, то под руководством Юргена Клоппа превратился в звезду мирового масштаба. 32 гола в АПЛ, 10 голов в Лиге Чемпионов! Кто знает, как бы сложилась судьба финала, если бы Серхио Рамос не вывел его из игры, травмировав плечо. Именно травма помешала максимально помочь своей сборной на Чемпионате мира-2018, хотя два своих гола он все же забил.

В конце концов, в сезоне 2018/19 пришел первый большой титул - "Ливерпуль" наконец выиграл Лигу Чемпионов, а наш герой забил гол в финале в ворота "Тоттенхэма". И хотя титул защитить не удалось - красные перед карантином вылетели от "Атлетико, зато в АПЛ "Ливерпуль" уверенно шагает к долгожданному чемпионству. Его заслугу в этом трудно переоценить, хотя цифры и не такие впечатляющие, чем за год до этого - "всего" 16 голов и 6 ассистов.

Он дважды признавался лучшим игроком Африки, играл со своей сборной в финале Кубка Африканских наций. Очевидно, что сейчас он - самый известный египтянин в мире. Мохаммеду Салаху сегодня, 15 июня, исполнилось 28 лет.