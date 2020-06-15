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Фабрегас: У Артеты сложнее работа, чем у Лэмпарда

Англия
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По мнению Сеска, Арсеналу предстоит долгий путь перестройки

Фабрегас: У Артеты сложнее работа, чем у Лэмпарда
Новина українською

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о работе Фрэнка Лэмпарда в "Челси" и Микеля Артеты в "Арсенале".

"Челси" пошёл на риск, назначив Лэмпарда, поскольку это был его только второй год в качестве главного тренера. "Арсенал" сделал практически то же самое, дав работу Артете. Он был с Хосепом Гвардиолой в течение 10 лет и, как любой другой молодой тренер, захотел попробовать себя в роли наставника.

Микель неплохо начал. Он уже успел вернуть "Арсеналу" некоторые ценности. Очевидно, что там работать труднее, чем в "Челси", если говорить о перестройке. Они очень молоды. Кроме того Артета начал гораздо позже, но я уверен, что скоро они наверстают упущенное. Следующий сезон может стать определяющим", — цитирует Сеска The Guardian.

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В статье: Сеск Фабрегас Фрэнк Лэмпард Микель Артета Челси (Лондон) Арсенал Монако (Франция)
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